Thursday, 28 September 2023 06:32 GMT

مدرب دورتموند: الفريق يظهر ردة فعل جيدة

9/28/2023 10:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب إدين ترزيتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني، عن آماله في أن يتمكن الفريق من تقديم المزيد من "الإبداع" ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية غدا الجمعة أمام هوفنهايم وما بعدها من مباريات.
وجاءت بداية دورتموند للدوري الألماني (بوندسليجا) متوسطة وفقا لمعايير النادي، حيث حقق انتصارا وحيدا وتعادل في مباراتين، ولكنه استعاد توازنه وفاز 4 / 2 على فرايبورج كما تغلب على فولفسبورج 1 / 0 في الجولة الماضية.
ويحتل دورتموند المركز السادس في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الصدارة وواحدة خلف هوفنهايم.
وقال ترزيتش: "النتيجة الكلية مقبولة. ولكن يجب أن تنظر إلى الطريقة. هناك مجال للتطور، هناك نقص في الحرية والإبداع".
وأضاف: "ولكننا نسير في طريق جيد أيضا. قدمنا عروضا كبيرة في المباريات الأولى، عادت السيطرة في الشوط الثاني أمام فرايبورج وفولفسبورج. الفريق يظهر ردة فعل جيدة تجاه ما نواجهه".
وأكد: "هم يعلمون أن هناك مجالا للتطور. ولكننا سنصل لما نريد وسنقدم قريبا كرة قدم مثيرة".
ولم يكشف ترزيتش عما إذا كان قائد الفريق إيمري تشان سيعود للتشكيل الأساسي للفريق من عدمه، ولكن ماركو رويس قد يبدأ اللقاء بعدما سجل هدف الفوز على فولفسبورج في أول مباراة يخوضها اللاعب هذا الموسم منذ البداية.
وقال المدرب: "دائما ما أوضحنا أهمية ماركو لنا. استغل فرصته بشكل مثير للإعجاب في الأسبوع الماضي".
وأضاف: "هذه هي الطريقة التي نتصورها، هكذا نتحسن كلنا للأفضل. يجب أن ندفع أنفسنا لأقصى حد لنا كل أسبوع. المهم بالنسبة لنا هو أنه لا يهم من يلعب، لا يوجد من يخسر. نمنح الفرص للجميع ولا نعاقب أحد. حتى في الأسبوع الماضي، كلنا فزنا بالمباراة".
وختم ترزيتش بأنه يتوقع مباراة متكافئة أمام هوفنهايم، الذي بدأ الموسم بشكل جيد بعدما كان يصارع الهبوط في الموسم الماضي. ولكنه أكد أن فريقه يدخل المباراة بثقة كبيرة بعد أن حقق الفوز في آخر مباراتين.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28092023000208011052ID1107159264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث