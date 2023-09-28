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بعد الرحيل عن Bein Sports .. إعلامي شهير يعود من بوابة الدوري السعودي

9/28/2023 10:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد الإعلامي الجزائري الشهير لخضر بريش إلى الساحة الرياضية، عبر بوابة شبكة قنوات "SSC" السعودية في منصب جديد.
ويأتي ذلك، بعد 3 أشهر من إعلان شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، رحيل العديد من الأسماء، مثل لخضر بريش والمعلق رؤوف خليف بعد وصولهما لسن التقاعد.
وأعلنت شبكة قنوات "SSC"، عن تعيين لخضر بريش كمدير تحرير وكبير مقدمي الاستديوهات التحليلية.

كما كانت الشبكة قد أعلنت، قبل انطلاق دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين في نسخته الجديدة، انضمام رؤوف خليف لقائمة المعلقين.
ومن المقرر أن يبدأ لخضر بريش عمله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقيع العقود والاتفاق على كافة التفاصيل.

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