بعد الرحيل عن Bein Sports .. إعلامي شهير يعود من بوابة الدوري السعودي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - عاد الإعلامي الجزائري الشهير لخضر بريش إلى الساحة الرياضية، عبر بوابة شبكة قنوات "SSC" السعودية في منصب جديد.
ويأتي ذلك، بعد 3 أشهر من إعلان شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، رحيل العديد من الأسماء، مثل لخضر بريش والمعلق رؤوف خليف بعد وصولهما لسن التقاعد.
وأعلنت شبكة قنوات "SSC"، عن تعيين لخضر بريش كمدير تحرير وكبير مقدمي الاستديوهات التحليلية.
كما كانت الشبكة قد أعلنت، قبل انطلاق دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين في نسخته الجديدة، انضمام رؤوف خليف لقائمة المعلقين.
ومن المقرر أن يبدأ لخضر بريش عمله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقيع العقود والاتفاق على كافة التفاصيل.
ملاعب
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