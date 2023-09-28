توكاييف يعلن عن استعداد موسكو وكييف للمفاوضات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن رغبتهما في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن شكل المفاوضات بشروط تناسب الطرفين لم يتحدد بعد.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عقب انتهاء الاجتماع الثنائي بينهما، حيث قال توكاييف: "ناقشنا اليوم الخميس مع المستشار شولتس أن الوضع خطير للغاية، فيما عبر الجانبان الروسي والأوكراني عن استعدادهما للمفاوضات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح على أي منصة، وعلى أي مستوى سيحدث ذلك".



وشدد توكاييف على أن لحظة "الدبلوماسية الحكيمة" قد حانت، ومن الضروري إجراء مفاوضات سلمية مع التركيز على النتائج التي تناسب الجانبين، مؤكدا على أن بلاده "ستتخذ كل الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك". وشدد على أن أستانا تدعم مبادرات السلام التي تقوم بها مختلف الدول لحل النزاع في أوكرانيا.



وقد تم بث المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية.

RT