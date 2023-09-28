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الكرملين يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي

9/28/2023 10:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الحرب الهجينة التي تدار ضد روسيا، واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف في معرض جوابه عن سؤال صحفي حول مشروع الميزانية للعام المقبل والذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي: "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية، وضرورية للغاية، لأننا نعيش في حالة حرب هجينة. نحن مستمرون في عملية عسكرية خاصة وأعني الحرب الهجينة التي تدار ضدنا. وهذا يتطلب تكاليف كبيرة".


وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة أن الغرب يشن حربا هجينة ضدها منذ سنوات، اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعا غير مسبوق.


وحذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف من أن الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا ستطال تبعاتها جميع الدول دون استثناء.

RT

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