تشافي يختار 20 لاعبا لمواجهة إشبيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة إشبيلية، غدا الجمعة، في الدوري الإسباني.
ويبقى الثنائي المصاب، فرينكي دي يونج وبيدري، أبرز الغائبين عن صفوف الفريق الكتالوني.
في المقابل، اختار تشافي 20 لاعبا، وهم:
"تير شتيجن، كانسيلو، بالدي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا، بينيا، جواو فيليكس، كريستنسن، ماركوس الونسو، روميو، سيرجي روبيرتو، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، وفيرمين لوبيز".
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول الليجا، برصيد 17 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين في أول 7 جولات، خلف ريال مدريد الوصيف (18 نقطة)، بينما يتصدر جيرونا الترتيب (19 نقطة).
أما الفريق الأندلسي يحتل المركز ال12 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مقابل 3 هزائم.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN28092023000208011052ID1107159259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.