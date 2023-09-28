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تشافي يختار 20 لاعبا لمواجهة إشبيلية

9/28/2023 10:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة إشبيلية، غدا الجمعة، في الدوري الإسباني.
ويبقى الثنائي المصاب، فرينكي دي يونج وبيدري، أبرز الغائبين عن صفوف الفريق الكتالوني.
في المقابل، اختار تشافي 20 لاعبا، وهم:
"تير شتيجن، كانسيلو، بالدي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، جافي، فيران توريس، ليفاندوفسكي، رافينيا، بينيا، جواو فيليكس، كريستنسن، ماركوس الونسو، روميو، سيرجي روبيرتو، جوندوجان، كوندي، أسترالاجا، لامين يامال، وفيرمين لوبيز".
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول الليجا، برصيد 17 نقطة بعد 5 انتصارات وتعادلين في أول 7 جولات، خلف ريال مدريد الوصيف (18 نقطة)، بينما يتصدر جيرونا الترتيب (19 نقطة).
أما الفريق الأندلسي يحتل المركز ال12 برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل مقابل 3 هزائم.

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