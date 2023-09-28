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ستولتنبرغ يبحث مع زيلينسكي تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

9/28/2023 10:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" بأن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، وبحث معه تعزيز الدفاعات الجوية في أوكرانيا.


وأكد الحلف على موقعه زيارة ستولتنبرغ، وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع زيلينسكي.
وقال ستولتنبرغ إنه بحث مع زيلينسكي "سبل اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة في الدعم الذي يقدمه الحلفاء لأوكرانيا".


وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف وقع على اتفاقات إطارية لتوريد الأنواع الرئيسية من الذخيرة لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار يورو.


وأكد ستولتنبرغ أن الحديث يدور بشكل خاص عن قذائف عيار 155 مم، وصواريخ مضادة للدبابات وذخيرة للدبابات.

RT

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