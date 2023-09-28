ستولتنبرغ يبحث مع زيلينسكي تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" بأن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، وبحث معه تعزيز الدفاعات الجوية في أوكرانيا.
وأكد الحلف على موقعه زيارة ستولتنبرغ، وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع زيلينسكي.
وقال ستولتنبرغ إنه بحث مع زيلينسكي "سبل اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة في الدعم الذي يقدمه الحلفاء لأوكرانيا".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف وقع على اتفاقات إطارية لتوريد الأنواع الرئيسية من الذخيرة لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار يورو.
وأكد ستولتنبرغ أن الحديث يدور بشكل خاص عن قذائف عيار 155 مم، وصواريخ مضادة للدبابات وذخيرة للدبابات.
RT
MENAFN28092023000208011052ID1107159258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.