اعتقال شاب وإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا وأصابت مواطنين فلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في يعبد، ما أدى لاندلاع مواجهات في محيط المدارس، أصيب خلالها عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أمين أبو بكر خلال تواجده في محيط منطقة المدارس