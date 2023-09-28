اعتقال شاب وإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا وأصابت مواطنين فلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في يعبد، ما أدى لاندلاع مواجهات في محيط المدارس، أصيب خلالها عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أمين أبو بكر خلال تواجده في محيط منطقة المدارس
MENAFN28092023000208011052ID1107159257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.