ناقدة فنية تهاجم ياسمين صبري: لا تملك موهبة التمثيل

MENAFN - Al Wakeel News)شنّت الناقدة الفنية ماجدة خير الله هجوماً حاداً على الفنانة ياسمين صبري، بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".



وأشارت خير الله في منشور عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" إلى أن ياسمين تحاول أن تبدو مثقفة في لقاءاتها التلفزيونية، ولكن الأمر يتحول إلى سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بجانب عدم امتلاكها موهبة التمثيل.

وقالت ماجدة في منشورها: "ياسمين صبري سيدة جميلة، ليس في ذلك شك، ولكنها لا تملك موهبة التمثيل، ومعظم التجارب التي ظهرت فيها لم تخدمها، ومشكلتها أن الناس تتعامل معها بوصفها امرأة جميلة فقط، وهي تحاول أن تبدو مثقفة وعميقة، فيتحول الأمر إلى سخرية".



وأضافت: "تاريخ السينما مر عليه جميلات وفاتنات من كل لون، ولكن البساطة والموهبة أهم بكثير، وأبقى من الجمال، لو عايزة تكمّل في التمثيل يبقى لازم تبذل جهد مضاعف، ربما تحقق شيئاً ما في هذا المجال".



وجاء هجوم ماجدة خير الله على ياسمين صبري بعد تصريحات الأخيرة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، والتي قالت فيها: "أنا أتحب جداً، ودي حقيقة عرفاها كويس، ومش كل الناس بتقدر تيجي تكلّمني، أنا فلسفتي في الحياة إن الحياة جميلة، الناس مشكلتها إنهم بيهملوا نفسهم، وبيشتكوا من سوء حال الدنيا، وسوء الحظ... والبني آدم عبارة عن براند ماشي على الأرض، أنا بمارس اليوغا لمدة 70 دقيقة، وكارديو ووزن لمدة ساعة ونص في اليوم".



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