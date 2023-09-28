قمر الحصادين يزين سماء المملكة غدا
التاريخ
9/28/2023 10:14:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قمر الحصادين يزين سماء المملكة غدا
MENAFN28092023000208011052ID1107159255
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