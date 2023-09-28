الأورومتوسطي يخاطب وزير العدل لإعادة النظر بقراره في قضية احمد حسن الزعبي

(MENAFN
- Amman Net) دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وزير العدل الدكتور أحمد زيادات إلى إعادة النظر في قراره برفض طلب قانوني لتمييز الحكم الصادر بحق الصحافي أحمد حسن الزعبي.وأعرب المرصد الأورومتوسطي في خطاب بعثه لوزير العدل الأردني عن بالغ أسفه إزاء رفض الوزير إصدار أمر لرئيس النيابات العامة للطعن لدى محكمة التمييز بالحكم الاستئنافي الذي قضى بحبس الزميل الزعبي سنة واحدة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي وزير العدل الأردني باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الزعبي من الحصول على حقه في تمييز القرار القضائي، وتعزيز سيادة القانون وقيم العدالة.
MENAFN28092023000209011053ID1107159253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.