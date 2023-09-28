Thursday, 28 September 2023 06:30 GMT

الأورومتوسطي يخاطب وزير العدل لإعادة النظر بقراره في قضية احمد حسن الزعبي

9/28/2023 10:14:33 AM
(MENAFN- Amman Net) دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وزير العدل الدكتور أحمد زيادات إلى إعادة النظر في قراره برفض طلب قانوني لتمييز الحكم الصادر بحق الصحافي أحمد حسن الزعبي.وأعرب المرصد الأورومتوسطي في خطاب بعثه لوزير العدل الأردني عن بالغ أسفه إزاء رفض الوزير إصدار أمر لرئيس النيابات العامة للطعن لدى محكمة التمييز بالحكم الاستئنافي الذي قضى بحبس الزميل الزعبي سنة واحدة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي وزير العدل الأردني باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الزعبي من الحصول على حقه في تمييز القرار القضائي، وتعزيز سيادة القانون وقيم العدالة.

MENAFN28092023000209011053ID1107159253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث