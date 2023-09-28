رئيس بلدية الخضر:وساطات ومحسوبيات داخل مجلس الخدمات المشترك في محافظة بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN /قال رئيس بلدية الخضر ابراهيم موسى، ان عدم قدرة المجلس البلدي على تنفيذ وعوده الانتخابية يعود الى واقع البلدية المالي الصعب.

وأضاف موسى "وعدنا المواطنين أُثناء الانتخابات المحلية الأخيرة بتطوير واقع البنية التحتية في البلدة، ومن بين أهم مشكلات البنية التحتية شبكة الصرف الصحي التي تخدم قرابة 45 في المئة من منازل المواطنين فقط، ولكننا لغاية هذه اللحظة لم نستطع تنفيذ الوعد الانتخابي بتطوير هذه الشبكة بسبب واقع البلدية المالي الصعب".

وأضاف خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية إن 55 في المئة من المنازل بدون شبكة صرف صحي، والتي تعتمد على الحفر الامتصاصية التي يتسرب منها المياه العادمة بين منازل المواطنين وعلى الشوارع العامة مسبب كارثة بيئية كبيرة.

وتابع قائلا " هناك بحيرات من المجاري، وقرية ارطاس جنة من المزروعات، لكنها باتت ملوثة اليوم بالمياه العادمة، لذلك نحن في سائر المنطقة نعاني من مصيبة بيئية ولا أحد يكترث لذلك"، كما انها تعد سببا لمشاكل يومية بين الأهالي تهدد السلم الأهلي بين القرى والبلدات، خصوصا وأن مجاري الخضر تمتد الى إرطاس، وتلوث مياه الينابيع.

وأكد موسى أن الشوارع المحيطة بقصر المؤتمرات في المحافظة والذي يعد وجهة سياحية وثقافية، تطفح بالمياه العادمة، مردفا "هل يعقل أن قصر المؤتمرات الوحيد في فلسطين لا يحوي على شبكة صرف صحي ويعتمد على حفرة امتصاصية.. هذه جريمة".

وكشف رئيس البلدية أن المياه العادمة تتسرب الى برك سليمان الثلاثة وتلوث المياه في داخلها، مؤكدا أن المواطنين وبعد السباحة في البرك يعانون من أمراض جلدية مختلفة، موجها رسالة للمواطنين "السباحة في برك سليمان خطرة للغاية من الناحية الصحية، وكونها عميقة جدا وغير مهيأة للسباحة".

وأوضح موسى "أن برك سليمان المتنفس الوحيد لجنوب الضفة لكنها للأسف ملوثة دون أي حلول للإنقاذ".

وحول الجهة المسؤولة عن شبكة الصرف الصحي قال موسى " أن بلدة الخضر تابعة لامتياز دائرة مياه بيت لحم وهي شركة خاصة، والمسؤولة المباشرة عن هذه المشكلة، والتي نتهمها بالتقصير وعدم الاهتمام بالخضر".

وتابع موسى "هناك سوء في توزيع الخدمة وغياب العدالة من دائرة مياه بيت لحم، وقد توجهنا لهم أكثر من مرة لإكمال مشروع الصرف الصحي "مشروع الخط الانسيابي" الذي يصل من الخضر الى مدينة بيت لحم وللأسف لم يقفوا معنا".

وأضاف موسى "توجهنا الى الحكومة أكثر من مرة دون فائدة، من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراء عام 2018 حينما اجتمعت الحكومة في قصر المؤتمرات وأًصدرت قرارا حينها بتنفيذ هذا المشروع، ولغاية اللحظة لم يرَ النور".

وأشار موسى الى أن البلدية اجتمعت مع رئيس الوزراء قبل نحو شهر، وطالبت بتنفيذ القرار، وقام رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتحويل طلبنا الى وزارة الحكم المحلي وللأسف لم نحصل على أي شيء الا وعودا في الهواء لغاية اللحظة.

شح كبير للمياه

وشدد رئيس البلدية أن أكبر كارثة تشهدها الخضر تتمثل في نقص المياه، حيث أن أغلب "صهاريج" محافظة بيت لحم تعمل لنقل المياه الى الخضر، في ظل شبكة مياه مهترئة وقديمة بسببها يصل الفاقد المائي الى 40 في المئة.

وتابع "هناك انقطاع في المياه على مدار أكثر من شهرين، وخلال اجتماعنا مع الوزير مازن غنيم قدمنا مجموعة من الحلول ولكنها لم تنفذ من قبل دائرة مياه بيت لحم وسلطة المياه"، مردفا: "سلطة المياه قدمت طلبا الى الاحتلال من أجل تزويد المنطقة بالمياه لكن لا نعلم ماذا حدث في هذه القضية لغاية اللحظة".

وتابع موسى "هناك غياب في عدالة توزيع المياه، المواطنين يعتمدون على شراء صهاريج المياه وهذا عبء اقتصادي كبير عليهم، حيث يصل سعر الصهريج الواحد الى قرابة 400 شيكل".

وحول جهود البلدية لتطوير شبكات المياه، أوضح أن البلدية حصلت على مشروع من الاغاثة الزراعية لتغيير 2 كيلو من خطوط المياه مع وصلات منزلية بقيمة 2 مليون شيكل، مردفا: "سنباشر في التنفيذ خلال أيام معدودة".

وساطات ومحسوبيات في مجلس الخدمات المشترك..

وحول انتشار القمامة في شوارع الخضر بكميات كبيرة، قال رئيس البلدية "نأسف في البلدية لأن النفايات متراكمة فيها بشكل كبير جدا، إذ تحولت البلدة الى مكرهة صحية".

وقال موسى "أن السبب الرئيس وراء تراكم النفايات يتحمل مسؤوليته مجلس الخدمات المشتركة في المحافظة" حيث قال "يرسلون لنا مركبة أو مركبتين لجمع نفايات 15 ألف مواطن، بواقع نقلة أو نقلتين لذلك تراكمت الأزمة".

ولفت موسى ان مجلس الخدمات المشتركة أوقف خدماته في البلدة رغم دفع المجلس البلدي 2 مليون شيكل، موضحا "المجلس البلدي دفع أكثر من 2 مليون شيكل الى مجلس الخدمات المشتركة في المحافظة، لكنه أرسل لنا كتابا بتوقيف خدمة جمع النفايات يوم السبت المقبل، جراء بقاء ديون بقيمة 143 ألف شيكل، في حين ان بلديات في المحافظة عليها ديون أكثر من 2 مليون شيكل ولم يهدد المجلس بوقف خدمة جمع النفايات فيها"، مرجعا سبب ذلك الى

"غياب العدالة في التوزيع، ووجود واسطة ومحسوبية".

العيادة الصحية لا تصلح لحارة في البلدة..

وكان المجلس البلدي قد وعد المواطنين بتطوير الواقع الصحي في البلدة، لكن العيادة الطبية ما زالت تفتقد للتخصصات والمعدات والأجهزة المتطورة، وحول هذه القضية قال رئيس البلدية: "طالبنا بأن يُبنى المستشفى الهندي في الخضر لأن العيادة الصحية لا تكفي لحارة في البلدة، إذ تفتقد الى التخصصات والمعدات والأجهزة ولا تصلح للخضر".

وتابع موسى "نحتاج الى مستشفى لخدمة 9 قرى وبلدات في الريف الغربي، في العادة نتوجه الى مستشفى الحسين في بيت حالا ولكن أزمة شارع الدهيشة تحتاج من المواطن ساعة كاملة في بعض الأحيان"، مشيرا أن هذه القضية تعبر عن تقصير لدى وزارة الصحة.

تقصير وزارة الأشغال العامة..

وحول واقع البنية التحتية، قال رئيس البلدية إن أهم شارع يحتاج الى تأهيل في البلدة هو شارع البالوع الذي يخدم كل قرى الريف الغربي، وتمر منه جميع الوفود السياحية للمحافظة.

وأوضح موسى "قدمنا مشروعا خاصا الى وزارة الأشغال العامة من أجل تأهيل الشارع، لكن المقاولين لم يتقدموا لإنجاز المشروع على خلفية عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية".

وتابع "وزارة الأشغال العامة تماطل الآن في هذا المشروع رغم أننا مقبلين على الشتاء"، مشيرا أن هناك تقصير كبير من قبل بعض وزارات الحكومة مثل وزارة الأشغال العامة والصحة بالخضر، حيث قال: "بعض الوزارات لا ترى بلدة الخضر وكأننا خارج خارطة فلسطين".

ديون بالملايين..

وحول واقع البلدية المالي، أكد رئيس البلدية أن الحكومة مديونة للبلدية بمليون شيكل، كما أن هناك ديون على المواطنين تقدر بـ 19 مليون شيكل، داعيا الحكومة والمواطنين الى ضرورة دفع الديون، لأن تراكم الديون تنعكس سلبا على تقديم الخدمات.