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حمدان بن محمد: دبي لم ولن تنسى شهداء الدفاع المدني وعائلاتهم فهم مصدر فخرنا

9/28/2023 10:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي لم ولن تنسى شهداء الدفاع المدني وعائلاتهم فهم مصدر فخرنا .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً": تفقدت مقر الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي واطلعت على الخطط الاستراتيجية المستقبلية والهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في خدمات الدفاع المدني عالميا وفق أفضل المعايير والممارسات للحفاظ على الأرواح والممتلكات ... نشيد بجهود رجال الدفاع المدني ممن لا يدخرون جهداً في خدمة الوطن وضمان راحة وسلامة المواطن والمقيم والزائر. وخلال زيارتي التقيت أبناء شهداء الدفاع المدني ... نستذكر بكل الفخر تضحياتهم ودبي لم ولن تنسى هؤلاء الأبطال وعائلاتهم فهم مصدر فخرنا.

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