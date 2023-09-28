انطلاق انتخابات المجلس الوطني الأربعاء المقبل عن بعد في 9 مراكز

طالبت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة للتسجيل في نظام الهوية الرقمية UAE PASS، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم خلال عمليات التصويت، المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت اللجنة بأنه سيتم فتح باب التصويت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم يوم الأربعاء، ووفق نظام التصويت الهجين، أي من خلال نظام التصويت "عن بُعد"، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة، وأيضاً من خلال نظام التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة.

ونوهت إلى أن عملية اختيار المرشحين ستتم بصفة أساسية من خلال التطبيقات الالكترونية منها التطبيق الذكي، للجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، مع الحاجة إلى أن يفعل عضو الهيئة الانتخابية حسابه في الهوية الرقمية (UAE Pass)

قبل البدء في إجراءات الانتخاب، مع توفير عملية التصويت من خلال المراكز الانتخابية الموزعة على إمارات الدولة.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الهوية الرقمية توفر تجربة سهلة وسلسة، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة وزيارة مركز خدمات لإنجازها.

ويمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.