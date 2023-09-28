سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2023 بارتفاع 25% والمكاسب تلامس 115 ملياراً

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 24.81% خلال 9 أشهر، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 4163.58 نقطة في آخر جلسات سبتمبر، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 114.6 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 696.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات سبتمبر.

وخالف سوق دبي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال التسعة الأشهر الأولي من العام الجاري، حيث تراجع بورصة الكويت 7.33%، وبورصة قطر 4.02%، وسوق أبوظبي 4.17%، وبورصة مسقط 3.99%، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 4.98%، ومؤشر بورصة البحرين الذي ارتفع هامشيا بنسبة 0.07%.

وخلال 9 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم الخليج للملاحة 974%، واكتتاب القابضة 116.7%، ومصرف عجمان 91.5%، وبنك السلام-البحرين 72.7%، وإعمار للتطوير 58.7%.

وزاد بنك المشرق 54.9%، والإثمار القابضة 45%، وإعمار العقارية 37.2%، والإمارات دبي الوطني 36.9%، والرمز 34.8%، وأملاك للتمويل 35.4%، وسالك 33.5%، وديار للتطوير 32.7%، وإمباور 33%، ودبي للمرطبات 30%، وتبريد 21.6%، وديوا 10.3%.

واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 16.2 مليار درهم منذ مطلع العام، والإمارات دبي الوطني جاذباً أكثر من 9 مليارات درهم، ومصرف عجمان بنحو 5.7 مليارات درهم.

مكاسب

وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 344 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.549 تريليون درهم في آخر جلسات سبتمبر الجاري، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و696.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء شهري

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.98% إلى مستوى 4163.58 نقطة، في تعاملات أمس، آخر جلسات شهر سبتمبر، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 11.3 مليار درهم، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9785.32 نقطة، متراجعا بنسبة 0.25% في شهر.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 685.3 مليار درهم في نهاية تداولات أغسطس الماضي إلى 696.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات الشهر.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.52% عند مستوى 4163 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9785.32 نقطة، متراجعا بنسبة 0.27%، خلال جلسة أمس، وهذه آخر جلسة للأسواق المحلية لشهر سبتمبر، حيث يصادف يوم الجمعة عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف التداول يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدر تداولات سوق دبي المالي للجلسة الرابعة على التوالي، ليرتفع السهم خلال جلسة أمس، بنسبة 4.4% عند 8.04 دراهم، ليحقق أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2017، وبسيولة تجاوزت 263.6 مليون درهم، وكان سهم الشركة قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 8.06 درهم.

وارتفعت في سوق دبي بنهاية الجلسة أسهم إعمار العقارية 4.4%، والرمز كوربوريشن 4%، وتيكوم 3.8%، وإعمار للتطوير 2.3%، وجي إف إتش المالية 2.3%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم مجموعة أرام 6.7%، والشارقة للأسمنت 4%، وأسمنت الخليج 3.1%، والعين الأهلية للتأمين 2.8%، وريسبونس بلس القابضة 2%.