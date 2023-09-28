الإمارات ومصر تتفقان على مقايضة الدرهم والجنيه بقيمة 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه مصري

وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، اليوم، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه مصري.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي».

بدوره قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري: «في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية».