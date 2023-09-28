أسهم الإمارات تستقطب 6 مليارات درهم سيولة في أربع جلسات

نجحت أسواق الأسهم المحلية في استقطاب سيولة بأكثر من 6.1 مليار درهم على مدار 4 جلسات، قبل تعليق تداولاتها في عطلة رسمية غدا الجمعة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتوزعت السيولة المستقطبة على مدار 4 جلسات بواقع 1.7 مليار درهم في سوق دبي المالي و4.42 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تداول 1.28 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 85.2 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، و2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4163.58 نقطة بعد صعوده في جلسة اليوم بنسبة 0.52% رابحاً نحو 2.01 مليار درهم، وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9785.32 نقطة.