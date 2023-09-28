مجلس الشيوخ الأمريكي يجري تصويتاً إجرائياً مع اقتراب موعد إغلاق الحكومة

مع بقاء ثلاثة أيام فقط على الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، من المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تصويتاً إجرائياً اليوم الخميس على اقترح يتعلق بالإنفاق في الأمد القصير.

لكن كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين رفض بالفعل الاقتراح الذي تقدم به كل من الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يواصل مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، التصويت على تعديلات على أربعة مشاريع قوانين للمخصصات المالية ليس لديها أي فرصة للموافقة عليها، ولن تمنع وحدها الإغلاق حتى لو حدثت الموافقة.

وسيكون لزاماً على الكونغرس إقرار تشريع يمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن توقيعه ليصبح قانوناً بحلول منتصف ليل السبت لتجنب منح إجازات لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية ووقف مجموعة واسعة من الخدمات، وذلك للمرة الرابعة خلال العقد المنصرم.

ورفض الجمهوريون في مجلس النواب بقيادة مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف في المجلس الذي يسيطرون عليه بأغلبية 221 مقابل 212، مستويات الإنفاق في السنة المالية 2024 والتي تحددت في اتفاق تفاوض عليه مكارثي مع بايدن في مايو.

وشمل الاتفاق 1.59 تريليون دولار من الإنفاق التقديري في 2024.

ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات أخرى بقيمة 120 مليار دولار، إضافة إلى تشريعات أكثر صرامة لوقف تدفق المهاجرين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وتركز معركة التمويل على شريحة صغيرة نسبياً من الميزانية الأمريكية البالغ حجمها 6.4 تريليونات دولار في هذه السنة المالية.

ولا يفكر المشرعون في إجراء تخفيضات على برامج المزايا الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويواجه مكارثي ضغوطاً شديدة من داخل الحزب الجمهوري لتحقيق أهداف الحزب. وهدد العديد من الأعضاء الجمهوريين بإقالة مكارثي إذا مرر مشروع قانون الإنفاق الذي لا يحتاج لأي أصوات من الديمقراطيين لإقراره.

وقال بايدن لمجموعة من المانحين في حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو أمس الأربعاء «أعتقد أن رئيس مجلس النواب يختار بين رئاسة المجلس والمصالح الأمريكية».