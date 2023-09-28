غلق 56 ألف مدرسة في باكستان بعد انتشار عدوى فيروسية

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال مسؤولون إن عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب في باكستان قد أغلقت اليوم الخميس، بعدما أصابت عدوى فيروسية في العين نحو مئة ألف شخص.





وقال وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر إن السلطات أمرت نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب بوسط البلاد، بأن تظل مغلقة حتى يوم الإثنين.

وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضا باسم العين الوردية، بسرعة في الإقليم.



وقال ناصر إن نحو مئة ألف شخص أصيبوا حتى اليوم الخميس، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.

وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب، محسن نقوي، إن الحكومة المحلية سوف تصدر إرشادات قبل يوم الإثنين، بشأن كيفية وقاية الطلاب من العدوى.