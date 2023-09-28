7.817 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات المُتنقلة في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني، تقريرها الإحصائي الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2023، لخدمات الهاتف الثابت، والمتنقل والإنترنت عريض النطاق، والخطوط المؤجرة.



ووفق بيان للهيئة، اليوم الخميس، فإن مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بلغ نحو 492 ألف مشترك للربع الثاني من العام 2023، مقابل 496 ألف مشترك للربع الأول من العام نفسه، وحصد القطاع المنزلي ما نسبته 67 % من المجموع الكلي، وما نسبته 33 % للقطاع التجاري.



وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثاني، مقارنة بـ15 مليون في الربع الأول من العام نفسه، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 88 %، وما نسبته 12 % دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.



من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ حوالي 7.817 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، مقابل 7.690 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام نفسه، موزعة على اشتراكات بما نسبته 70 % للدفع المسبق، و30 % للدفع اللاحق، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.9 مليار دقيقة، موزعة على 97% محلياً، و3 % دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة 281 مليون رسالة نصية، فيما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، ما نسبته 68.45 %، مقابل 67.67% للربع الأول من العام 2023، وفقا لعدد السكان.



وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 806 آلاف اشتراك بنسبة انتشار بلغت 34 %، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته 25 %، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (DSL-Bit-stream) ما نسبته 14 %، و60% لتقنية الفايبر مع نهاية الربع الثاني، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر إلى 488 ألف اشتراك خلال الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع 471 ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام 2023.

