Thursday, 28 September 2023 05:44 GMT

البرلمانية الأردنية الكورية والسفير الكوري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

9/28/2023 9:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الكورية النائب مجدي اليعقوب، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة كيم دونغ غي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيد البرلماني والسياحي والاقتصادي والتجاري.
وقال اليعقوب والسفير الكوري، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، بحضور أعضاء الجمعية النواب عبد الرحيم المعايعة وعمر النبر وعبد الحليم الحمود، إن العلاقات الأردنية الكورية متميزة وتاريخية، أرسى قواعدها قيادتا البلدين على مختلف الصعد عبر الزيارات المتبادلة، مؤكدين أهمية البناء عليها وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء، التركيز على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الأردن وكوريا وترجمتها الى مشاريع مشتركة على أرض الواقع، مثلما تم التطرق الى آليات التعاون السياحي والتبادل التجاري والاقتصادي وتبادل التجارب والخبرات والزيارات واللقاءات البرلمانية التي تسهم في خدمة البلدين.

MENAFN28092023000208011052ID1107158912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث