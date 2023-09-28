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الصحفي الاردني نضال سلامه في ذمة الله

9/28/2023 9:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى الصحفي الاردني نضال سلامه.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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