الصحفي الاردني نضال سلامه في ذمة الله
التاريخ
9/28/2023 9:14:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى الصحفي الاردني نضال سلامه.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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