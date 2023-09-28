وفاة صاحبة أغنية ميّل يا غزيّل نجاح سلام

وفاة صاحبة أغنية ميّل يا غزيّل نجاح سلام
التاريخ
9/28/2023 9:14:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تُوفيت الفنانة اللبنانية نجاح محي الدين سلام التي اشتهرت بآداء "ميّل يا غزيّل" و"برهوم حاكيني" وغيرها من الاغاني.
وفي التفاصيل، يُصلى على جثمانها يوم غدّ بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتُدفن في مدافن الأوقاف الإسلاميّة الجديدة - حرج بيروت.
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