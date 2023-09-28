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وفاة صاحبة أغنية ميّل يا غزيّل نجاح سلام

9/28/2023 9:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُوفيت الفنانة اللبنانية نجاح محي الدين سلام التي اشتهرت بآداء "ميّل يا غزيّل" و"برهوم حاكيني" وغيرها من الاغاني.
وفي التفاصيل، يُصلى على جثمانها يوم غدّ بعد صلاة الجمعة في مسجد الخاشقجي، وتُدفن في مدافن الأوقاف الإسلاميّة الجديدة - حرج بيروت.


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