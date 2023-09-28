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نجمة خليجية تكشف إصابتها بالتصلب اللويحي

9/28/2023 9:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فجّرت الفنانة البحرينية حنان رضا مفاجأة صادمة، حين كشفت عن إصابتها بمرض التصلب اللويحي منذ سنوات عدّة.


وقالت المغنية الخليجية خلال حلولها ضيفةً على برنامج "عالسيف" المذاع على قناة atv الكويتية، إن تشخيصها بالمرض الخطِر تمّ خلال جائحة كورونا.


وأضافت: "قالوا لي إنت مصابة بالـ Ms روحي سوّي فحوصات، أول حاجة جت على بالي إنه تحليل دم، بس لا فجأة أخدوا عينة من نخاعي،وتخرجت من المستشفى وما قدرت اوقف "


وأشارت حنان رضا إلى مساندة صديقاتها لها بالقول: "أيام الحظر الكلي كانوا بالدور اللي تقدر تطلع لي من سبعة ثماني تسعة واللي بعدها، لأني كنت مقعدة فترة على وجهي أيام علاج الكورتيزون".


وأكدت أن المرض الذي وصفته بـ"العميق"، زاد من صبرها وقوّى إيمانها بالله.


يُذكر أن شهرة حنان رضا عربياً بدأت مع مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "أراب أيدول".

لها


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