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الكشف عن قيمة جوائز بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2023

9/28/2023 9:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال قيمة جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بين أربع فرق.
وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصري للأبطال، بمشاركة 4 فرق هي بطل الدوري الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري العام المصري الممتاز.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.
وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء، قيمة الجوائز المالية خلال منافسات بطولة كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة.
وسيحصل صاحب اللقب على 250 ألف دولار، فيما سينال الوصيف 125 ألف دولار، ولصاحب المركز الثالث 75 ألف دولار، أما صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار
وضمنت حتى الآن 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهي الأهلي بطل الدوري المحلي، وبيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، على أن يتم تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع والأخير المشارك في البطولة.

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