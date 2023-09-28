أوكرانيا: ارتفاع الدين العام إلى 134 مليار دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الدين العام الأوكراني ارتفع مليار دولار في آب الماضي، ليصل إلى 134 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بيان، إن الدين الخارجي يمثل 70% من إجمالي الدين، مبينة أن مشروع الميزانية للعام المقبل ينص على زيادة الدين العام إلى 221.5 مليار دولار، أو 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
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