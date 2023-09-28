أوكرانيا: ارتفاع الدين العام إلى 134 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الدين العام الأوكراني ارتفع مليار دولار في آب الماضي، ليصل إلى 134 مليار دولار.



وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بيان، إن الدين الخارجي يمثل 70% من إجمالي الدين، مبينة أن مشروع الميزانية للعام المقبل ينص على زيادة الدين العام إلى 221.5 مليار دولار، أو 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.