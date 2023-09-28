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ليفربول يروض الذئاب في كأس كاراباو .. فيديو

9/28/2023 9:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ فريق ليفربول الدور الـ16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو"، على حساب ضيفه ليستر سيتي، إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء.
فاجأ الإنجليزي كيسي ماكاتير لاعب خط وسط فريق لسيتر سيتي أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله "للذئاب" بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة على ملعب "أنتفيلد".
ولكن "الريدز" رد بثلاثية أهداف متتالية تناوب على تسجيها كل من، المهاجم الهولندي كودي جاكبو، ولاعب خط الوسط الهنغاري دومينيك سوبوسلاي، والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقائق (48، 70، 89) على الترتيب.

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