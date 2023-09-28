800 دينار غير قادر على تأمينها.. أب يناشد لعلاج ابنته - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ناشد المواطن إبراهيم صادق زهير مصطفى بمساعدته لتأمين صمامات على العين لابنته منار (4 شهور) التي تعاني من الضغط على العين.
وقال لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنته ستخضع لعملية جراحية يوم الأحد المقبل إلا أن هذه العملية لن تغير بواقع حالة ابنته الصحية شيء كما قال له الأطباء في مستشفى الملك المؤسس، لافتا إلى أن وجود الصمامات من شأنه علاج ابنته والحفاظ على صحتها على المدى البعيد.
وأضاف أن سعر الصمامات هو 800 دينار وهو غير قادر على تأمين ثمنها، داعيا إلى مساعدته في علاج ابنته.
للتواصل مع والد الطفلة منار: (٠٧٨١٤٢٧٢٥٤)
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