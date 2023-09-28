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800 دينار غير قادر على تأمينها.. أب يناشد لعلاج ابنته - صور

9/28/2023 9:14:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن إبراهيم صادق زهير مصطفى بمساعدته لتأمين صمامات على العين لابنته منار (4 شهور) التي تعاني من الضغط على العين.
وقال لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنته ستخضع لعملية جراحية يوم الأحد المقبل إلا أن هذه العملية لن تغير بواقع حالة ابنته الصحية شيء كما قال له الأطباء في مستشفى الملك المؤسس، لافتا إلى أن وجود الصمامات من شأنه علاج ابنته والحفاظ على صحتها على المدى البعيد.
وأضاف أن سعر الصمامات هو 800 دينار وهو غير قادر على تأمين ثمنها، داعيا إلى مساعدته في علاج ابنته.
للتواصل مع والد الطفلة منار: (٠٧٨١٤٢٧٢٥٤)










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