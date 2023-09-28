حزب الإتحاد الوطني يسلط الضوء على السياحة الشمولية في يوم السياحة العالمي بمشاركة ذوي الإعاقة في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في يوم السياحة العالمي، أطلق حزب الإتحاد الوطني الأردني مبادرة هادفة تركزت على تعزيز التوعية السياحية والثقافية.

بمشاركة وفد من ذوي الإعاقة وعدد من الصحفيين والإعلاميين، توجه المشاركون إلى عجلون، حيث بدأت الزيارة من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، متعرفين على الخدمات المقدمة وأهداف الجمعية.

كانت الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على المناطق السياحية في الأردن ودراسة البنية التحتية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من زيارة هذه المناطق الفريدة والهامة. وتأمل الأمين المساعد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الآنسة رائدة أبو سمره، أن تسهم المبادرة في إبراز جمال وتنوع المواقع السياحية في الأردن.

في إطار الزيارة، تم استكشاف قلعة عجلون، وهي واحدة من المعالم الأثرية البارزة، حيث تعرف الوفد على تاريخ القلعة وأهميتها الثقافية والتاريخية. كما تم زيارة مطل عجلون وتلفريك عجلون، مما أتاح فرصة للمشاركين للاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الخلابة والتعرف على الثقافة المحلية.

يُظهر هذا الحدث الرمزي الالتزام بتعزيز السياحة المستدامة والشمولية في الأردن. ويركز بشكل خاص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة اليومية والثقافية والسياحية.

تجسد مبادرة حزب الإتحاد الوطني الأردني رؤية مستقبلية لبناء مجتمع متكامل ومتنوع يحترم الحقوق والتنوع، ويسعى إلى إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في الأردن. ومن خلال التعاون والشراكة بين الأطراف المختلفة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص السياحة في المملكة.

وفي ختام الزيارة، أعرب جميع المشاركين عن تقديرهم للتجربة الثقافية والتعليمية الرائعة، مشيرين إلى أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي السياحي وتقديم الفرص للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، للمشاركة في تجارب جديدة ومثمرة في المملكة الأردنية الهاشمية.

















































