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بعد صدمة ألابا.. ريال مدريد ينجو من ضربة جديدة

9/28/2023 9:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجا فريق ريال مدريد من صدمة جديدة، وذلك عقب إصابة مدافعه النمساوي ديفيد ألابا خلال مواجهة لاس بالماس، الأربعاء بالدوري الإسباني.
وحقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ملعبه أمام لاس بالماس، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.
وشهدت المباراة تعرض ديفيد ألابا للإصابة في الدقيقة 40، ليترك مكانه للإسباني لوكاس فاسكيز.
وعقب المباراة، أكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن الألماني أنطونيو روديغير، مدافع الريال، عانى هو الآخر من إصابة طفيفة في ربلة الساق.
وأوضحت أن اللاعب كان لا يستطيع المشي بصورة كاملة عقب المباراة وسيخضع لفحوصات طبية خلال الأيام المُقبلة.
وعن هذا الأمر، قال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "روديغير لا يعاني من إصابة قوية وسيكون جاهزا لمباراة السبت ضد جيرونا".
وأضاف: "الوضع أصبح صعبا، نحن الآن لا نمتلك في الخط الخلفي سوى ناتشو هيرنانديز وروديغير بالإضافة لبعض لاعبي الكاستيا".
واختتم: "ألابا يعاني من مشكلة في العضلة المقربة، وأعتقد أنه لن يكون جاهزا يوم السبت. دعونا نرى ما يجب القيام به".
وفي الوقت الذي يعاني فيه ريال مدريد من سلسلة إصابات قوية، أعرب أنشيلوتي عن سعادته بجاهزية الظهيرين داني كارفاخال وفيرلاند ميندي.
وكان ريال مدريد تلقى ضربة قوية في بداية الموسم، بإصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

ملاعب

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