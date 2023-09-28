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بغياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس الولايات المتحدة

9/28/2023 9:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توّج هيوستن دينامو، بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة، فجر اليوم الخميس، بعد فوزه على إنتر ميامي بنتيجة (2-1).
ولم يشارك ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في المباراة بداعي إصابة عضلية، ونفس الأمر بالنسبة لزميله جوردي ألبا.
سجل هدفي هيوستن، جريفين دروسي في الدقيقة 24، وأمين باسي في الدقيقة 33، بينما سجل جوزيف مارتينيز هدف إنتر ميامي الوحيد في الدقيقة 90+2.
وسبق لميسي أن قاد إنتر ميامي في أغسطس/آب الماضي، إلى أول لقب في تاريخه وهو كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح (10-9) بعد تعادلهما (1-1).
وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها هيوستن دينامو بلقب البطولة بعدما فاز به عام 2018، فيما كان يتطلع إنتر ميامي للتتويج به للمرة الأولى.
وتعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا وكأس إسبانيا.
يشار إلى أن المباراة حضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ومدرب ريال مدريد السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي شاهد اللقاء مع اللاعب الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، أحد ملاك إنتر ميامي.

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