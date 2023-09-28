(MENAFN
- Sherpa Communications) “GGTech” تعيّن كبير مسؤولي المنتجات ورئيساً جديداً للمبيعات العالمية لتعزيز توسّعها العالمي
بالإضافة إلى تواجدها الواسع في المنطقة، تعمل الشركة العالمية على توسيع فريق تطوير الأعمال والمبيعات الدولية
دبي، 28 سبتمبر 2023 – أعلنت GGTech للترفيه، الشركة العالمية المتخصصة في تنظيم وإدارة المنتجات المتعلقة بالترفيه والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية، عن إضافة عضوين جديدين لفريقها المتميز لتعزيز توسعها العالمي.
في هذه المنطقة، تقوم مينا تك (إحدى شركات GGTech)، بتطوير مشروع الرياضات الإلكترونية الجامعية من أمازون، المشروع الذي يجمع بين التعليم والرياضات الإلكترونية، والذي يشارك فيه أكثر من 100,000 طالب في 25 دولة. في الإمارات العربية المتحدة، شارك أكثر من 850 لاعب من أكثر من 40 جامعة في المشروع خلال الموسم الماضي. وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية، يُعتبر ما يقرب من 60% من سكان المنطقة من عشاق الألعاب، ،مما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشرق الأوسط في مجال صناعة الألعاب.
كبير مسؤولي منتجات جديد للتوسع العالمي
لقيادة توسّع الشركة العالمي وتقديم منتجات المجموعة إلى مناطق جديدة، تم تعيين إدواردو غارسيا ريانيو في منصب كبير مسؤولي المنتجات.
ينضم إدوارد غارسيا ريانيو إلى GGTech من شركة التكنولوجيا العملاقة أمازون، حيث كان رئيساً عالمياً لمساهمات الشركة بصفتها الراعي الرسمي للرياضات الإلكترونية والألعاب، كما كان مسؤولاً عن تطوير الاستراتيجية العالمية لشركة أمازون في أكثر من 17 دولة عبر 4 قارات. غارسيا حاصل على درجة الماجستير في هندسة الطيران وماجستير في الاقتصاد وإدارة الابتكار.
وبمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، علق إدواردو غارسيا ريانيو: "يشرفني أن تتاح لي الفرصة للانضمام إلى GGTech بمنصب كبير مسؤولي المنتجات. لقد أصبحت GGTech الآن، بفضل فريقها المتميز، واحدة من شركات الرياضات الإلكترونية والألعاب في العالم. أنا فخور جداً بهذه الفرصة الرائعة، خاصة وأن نهج عمل الشركة وقيمها وأهدافها المستقبلية تتوافق بشكل كبير مع معتقداتي. لقد نمت GGTech وتوسّعت وأصبحت قادرة على إحداث فروق كبيرة من خلال الابتكار المستمر. كما أود أن أؤكد على شغفنا بتطوير المشاريع الرائدة في قطاعات الترفيه والتسلية والتعليم، باستخدام التقنيات المتطورة وإنشاء بيئات تفاعلية تلهم الناس وتمكّنهم."
تعيين آخر للتركيز على تطوير الأعمال
التعيين الثاني في الشركة هو كريستينا كارانزا، والتي تم تعيينها بمنصب رئيس المبيعات العالمية، بهدف تعزيز توسع المجموعة وفتح أسواق جديدة، مع تركيز خاص على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أن وقّعت GGTech اتفاقية للترويج لمسابقات الرياضات الإلكترونية الجامعية لألعاب “Riot Games” هناك.
أدى نمو الشركة وتوسعها إلى مناطق جديدة في عالم الرياضات الإلكترونية والألعاب في الأشهر الأخيرة إلى حرص إدارة GGTech على تعزيز استراتيجيتها العالمية لتطوير الأعمال. قبل انضمامها إلى فريق العمل الدولي برئاسة إدواردو غارسيا ريانيو، عملت كريستينا مع مع "تويتش" و "أمازون".
عبّرت كريستينا عن سعادتها بمنصبها الجديد قائلة: "لقد عملت مع GGTech لأكثر من أربع سنوات كوّنت خلالها إعجاباً كبيراً باستراتيجية أعمال الشركة وكفاءة الفريق وتقديرهم لرؤية الشركة، مما يجعلها رائدة عالمياً في مجال الترفيه والألعاب والرياضات الإلكترونية. أنا فخورة بأن أكون جزءً من هذا المشروع وأن أقوم بتطوير استراتيجية المبيعات والأعمال العالمية."
خبرات أكثر لنمو أكبر
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى استقطاب شركات الألعاب العالمية ودعم المواهب المحلية. تقع شركة أبوظبي للألعاب، بحوافزها المغرية، ومركز الألعاب في دبي، على قائمة الشركات التي تعمل جاهدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
سيوفر انضمام إدواردو غارسيا ريانيو وكريستينا كارانزا إلى فريق شركة GGTech للترفيه الرؤية الاستراتيجية والمهارات التشغيلية للاستفادة من خبراتهم الواسعة في صناعات الرياضات الإلكترونية والترفيه. تهدف الشركة إلى تسخير هذه الخبرات لتعزيز توسعها ونمو منتجاتها في السوق الدولية.
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