دي إتش جي للعقارات تحفز نمو الاستثمارات في مناطق جديدة بدبي

(MENAFN
- Atteline) ● قيمة مبيعات العقارات على المخطط في دبي بلغت 126 مليار درهم إماراتي قبل بداية الربع الأخير من عام 2023
● مبيعات العقارات على المخطط تسجل ارتفاعاً بنسبة 60% على أساس سنوي في أغسطس
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 28 سبتمبر 2023: أعلنت دي إتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية الشهيرة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى الثلاثين سنة الماضية، عن إطلاق مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في قرية جميرا الدائرية في الربع الأخير من هذا العام. ويوفر مشروع التطوير السكني على المخطط خيارات سكن فاخرة وبأسعار تناسب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، كما يسهم في تعزيز قطاع بيع العقارات على المخطط في دبي، والذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 126 مليار درهم إماراتي خلال العام الحالي وقبل بداية الربع الأخير.
ويشهد معدل الصفقات العقارية في دولة الإمارات انخفاضاً طفيفاً خلال أشهر الصيف، الأمر الذي يدفع المستأجرين والمستثمرين لمحاولة الحصول على صفقات بأسعار ممتازة خلال هذه الفترة، إلا أن سوق العقارات في دبي حافظ على ازدهاره في جميع المواسم خلال السنوات الأخيرة. وسجلت المبيعات في قطاع العقارات على المخطط وغيرها من القطاعات أعلى قيمة لها منذ 12 سنة في الربع الثالث من العام 2022، وشملت ارتفاعاً في عدد الصفقات وقيمتها، حيث تم إبرام 25,456 صفقة بقيمة 69.7 مليار درهم إماراتي.
وسجلت دي إتش جي للعقارات توجهات مشابهة في السوق رغم عدم انتهاء الربع الثالث من العام 2023 بعد. وتراجعت مبيعات السوق الثانوية في دبي بنسبة 10.2% في أغسطس 2023 بالمقارنة مع العام السابق، كما سجل سوق بيع العقارات على المخطط نمواً مذهلاً بنسبة 58.7% في نفس الفترة. وأدى تنامي الطلب على العقارات المخصصة للإيجار إلى انخفاض طفيف بالأسعار بنسبة 0.3% في أغسطس، وذلك بعد الزيادة التي بلغت 22% بين يناير ويوليو.
وفي ظل هذه الزيادة، شهدت المناطق المشهورة، مثل وسط دبي ونخلة جميرا ودبي مارينا، تسجيل ارتفاع كبير في أسعار العقارات، مما أدى إلى زيادة الإقبال على المناطق الجديدة، مثل قرية جميرا الدائرية، وأكسبها شهرة واسعة بين المستأجرين والمستثمرين. وأقامت دي إتش جي للعقارات مشروعها الجديد ضمن هذه المنطقة بهدف توفير عروض مميزة بأسعار مقبولة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة دي إتش جي للتطوير العقاري: "نسعى إلى إطلاق مجموعة من المشاريع السكنية في دبي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المستثمرين في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تلبية متطلبات عدد السكان المتنامي في الإمارة، والذين لا يتمكنون من تحمل التكاليف العالية للعقارات الفاخرة التي تشتهر بها دبي. ويوفر مشروعنا في قرية جميرا الدائرية تجربة سكنية فاخرة بأسعار مناسبة، حيث يحظى المستأجرون بعقارات في مواقع رائعة، كما يحصل المستثمرون على العائد القوي على الاستثمار الذي توفره هذه المنطقة."
وتقترب دبي من تجاوز رقمها القياسي في المبيعات السنوية الذي حققته عام 2009، حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة منذ بداية العام الجديد 85 ألف صفقة، وتجاوزت القيمة الوسطية الشهرية للصفقات لعام 2023 تلك المسجلة في الأعوام السابقة. وتهدف دي إتش جي إلى دعم هذا النمو من خلال دخولها إلى سوق العقارات في دولة الإمارات، بالإضافة إلى توسيع محفظتها العالمية بإضافة أكثر من ألف شقة وما يزيد عن 1,500 مشروع تطوير عقاري. ومن المتوقع أن يعزز مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز مكانة الشركة السويسرية في سوق التطوير العقاري، والتي أشرفت على تطوير ما
يصل إلى 1.5 مليون متراً مربعاً من المساحات السكنية حتى الآن.
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لمحة حول دي إتش جي
دي إتش جي للعقارات هي شركة تطوير عقاري سويسرية، وتتميز بخبرة تزيد عن 30 عاماً في السوق الأوروبية. وتعتزم الشركة إطلاق مشروعها الأول في دبي في وقت لاحق من العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإماراتية، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.
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