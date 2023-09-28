راكز والاتحاد لائتمان الصادرات تنظمان ندوة لتزويد المُصدرين باستراتيجيات التوسع في الأسواق الدولية بنجاح

(MENAFN
- Rakez)
رأس الخيمة، 28 سبتمبر 2023: نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة نقاشية بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المختصة بحماية ائتمان الصادرات والتابعة لحكومة الإمارات الاتحادية. وتم خلال الندوة مناقشة الحلول المبتكرة لائتمان الصادرات وتعريف الشركات العاملة لدى مجتمع راكز والعاملة في مجال التصدير باستراتيجيات هامة تساعدهم على دخول الأسواق الدولية بنجاح وتوسيع آفاق أعمالهم فيها.
وساهمت الندوة في تثقيف الحضور حول العديد من الموضوعات ذات الصلة بدءاً من الآليات وتحفيز الطموحات العالمية ووصولاً إلى كيفية حماية الصادرات من المجهول. كما تم تسليط الضوء على أهمية حلول تأمين ائتمان الصادرات وكيفية تمهيد الطريق أمام الشركات لبحث وسائل جديدة في نطاق التجارة الدولية. وعلاوةً ذلك استعرض مجموعة من الخبراء من الاتحاد لائتمان الصادرات في الندوة أحدث الحلول المصممة لتحسين ائتمان الصادرات وخدمات الحماية من التخلف عن سداد الرسوم.
وتطرق عبدالله الحوسني، رئيس الأعمال التجارية والتوزيع في الاتحاد لائتمان الصادرات والمتحدث الرئيسي في الندوة وفريقه إلى التحديات الراهنة بدايةً من عدم القدرة على التنبؤ بظروف السوق والاضطرابات الجيوسياسية ووصولاً إلى المعوقات التي تفرضها التغيرات التي طرأت على سلسلة الإمدادات وكذلك التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا. وكان الموضوع الرئيسي والذي تكررت مناقشته هو أهمية حماية التدفقات النقدية للشركات والذي يُعد أحد الأصول القوية ويمثل ضرورة لضمان استقرار الأعمال وتعزيز نموها.
ومن جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تتمثل مهمتنا في راكز بصفتها مركز جذب للأعمال المزدهرة في تزويد أعضاء مجتمعنا بالمعلومات والموارد اللازمة التي يحتاجونها للتميّز في البيئة الاقتصادية العالمية التي تشهد تطوراً سريعاً في الوقت الراهن. كما تعمل جهودنا المشتركة مع الاتحاد لائتمان الصادرات على إثبات مدى التزامنا بدعم المُصدرين وروّاد الأعمال في بيئة عمل راكز ودعمهم في مسيرتة توسيع أعمالهم عالمياً."
– انتهى –
MENAFN28092023004948011424ID1107158722
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.