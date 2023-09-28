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روسيا تعتزم رفع موازنة الدفاع 70%

9/28/2023 8:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 % عام 2024، فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا.
منذ بدء الحرب السنة الماضية، زادت روسيا صناعة السلاح، وضخت أموالا ضخمة في آلتها العسكرية رغم ارتفاع التضخم وضعف قيمة الروبل الروسي.
وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 % على أساس سنوي لتصل الى 10.8 تريليون روبل، وهو ما يشكل حوالي 6% من إجمالي الناتج الروسي .
من المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل 3 أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024.

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