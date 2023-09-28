اليابان تسجل 54 هجوما للدببة على البشر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت إحصائيات أن سلطات اليابان سجلت في الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري 54 هجوما للدببة على البشر، وهذا رقم قياسي من بداية تسجيل هذه الإحصائيات عام 2007.

وأفادت صحيفة "Asahi" بأن معظم حوادث هجمات الدببة على الناس تقع في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، وكذلك جزيرة هونسو اليابانية الرئيسية، مشيرة إلى أن كل الهجمات أسفرت عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، ولم تكن هناك حالات وفيات.



وتم تسجيل الرقم القياسي السابق عام 2010، عندما شنت الدببة 37 هجوما على البشر في الفترة ما بين يناير ويوليو. وتقع هذه الحوادث بشكل أساسي في مناطق الغابات الجبلية، لكن الحيوانات المفترسة بدأت في الآونة الأخيرة في دخول المناطق المأهولة بالسكان.

ويرى الخبراء أن سبب تزايد الهجمات هذا العام يعود إلى قلة ثمار شجرة البلوط والكستناء البري الذي يشكل جزءا مهما من النظام الغذائي لهذه الحيوانات، الأمر الذي يجبرهم إلى الاقتراب من المناطق السكنية بحثا عن النفايات الصالحة للأكل.

لبنان 24