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الخدمة المدنية : وظائف في وزارتي الصحة والتربية والتعليم

9/28/2023 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أن الديوان يقوم بتعبئة الشواغر بالدوائر الرسمية هذه الأيام على جدول تشكيلات الوظائف للعام ٢٠٢٣.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الديوان يقوم بترشيح المؤهلين للوظائف الحكومية حسب طلب الدوائر الرسمية، ووفقا للنموذج الخاص المعدّ لهذه الغاية.
وبيّن الناصر أن جدول تشكيلات عام ٢٠٢٣ والذي أقرّه مجلس الوزراء تضمن (٧٧٠٠) وظيفة، منها (٢٧٠٠) وظيفة لوزارة التربية والتعليم، و(٢٠٠٠) وظيفة لوزارة الصحة، والباقي موزعة حسب احتياجات الدوائر الرسمية.

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