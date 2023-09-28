Thursday, 28 September 2023 05:42 GMT

رئيس وزراء أرمينيا: أذربيجان تقوم بحملة تطهير عرقي في كاراباخ

9/28/2023 8:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم (الخميس)، أذربيجان بارتكاب حملة ((تطهير عرقي))، وذلك وسط حالة من التوتر المتصاعد يشهدها الإقليم الذي يتنازعه البلدان، وفق ما أوردته ((وكالة أنباء العالم العربي)).
ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية عن باشينيان قوله: ((نزوح الأرمن من ناغورنو كاراباخ مستمر نتيجة سياسة التطهير العرقي التي تتبعها أذربيجان))، مضيفاً أن هذه السياسة ((لن تترك أرمينياً واحداً في ناغورنو كاراباخ في الأيام المقبلة)).
وتابع: ((هذا عمل مباشر من أعمال التطهير العرقي، وهو ما نحذر المجتمع الدولي منه منذ فترة طويلة)).
وندد باشينيان بعدم اتخاذ الجهات الدولية الفاعلة ((إجراءات ملموسة)) حيال ((التطهير العرقي المستمر)) في الإقليم.
واتهم باشينيان أذربيجان باعتقال غير قانوني لأشخاص يحاولون دخول أرمينيا من الإقليم. بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأرميني تيغران خاتشاتريان إنه تم تهجير 66500 من سكان ناغورنو كاراباخ وإنهم عبروا إلى الأراضي الأرمينية، مضيفاً أن التدفق مستمر دونما انحسار.

الشرق الأوسط

MENAFN28092023000208011052ID1107158343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث