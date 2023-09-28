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بيان صادر عن مركز الحسين للسرطان

9/28/2023 8:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور اتفاقية تعاون مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، لاعتماد المركز كمركز رئيس بالمنطقة في مكافحة وعلاج السرطان والتدريب وتفعيل الكفاءات والبحث العلمي.
وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، قال الدكتور منصور إن الاعتماد اعتراف دولي آخر يشير إلى المنزلة الرفيعة التي يتبوأها المركز في مصاف مراكز علاج السرطان المتقدمة في العالم، وبدوره القيادي والمركزي في مكافحة وعلاج السرطان بالمنطقة.
وأضاف أن منح مركز الحسين للسرطان هذا الاعتماد يأتي لتفعيل دور الطب الإشعاعي في مكافحة السرطان عالميا من خلال مبادرة " شعاع الأمل"، التي تقودها الوكالة وهيئة الأمم المتحدة.
وبين أن الاتفاقية ستسهم في تحسين خدمات علاج السرطان ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الطبية وتشجيع ودعم الأبحاث.

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