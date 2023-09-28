نتيجته مضمونة.. تناول هذا الطعام للتخلص من رائحة الثوم الكريهة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف فريق من جامعة ولاية أوهايو أن تناول الزبادي الطبيعي يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك.



وعزى فريق الباحثين السبب في أن البروتينات الموجودة في الزبادي العادي كامل الدسم تعمل بشكل جيد على تحييد المركبات القائمة على الكبريت، والتي تسبب الرائحة الكريهة.

وبحسب "ديلي ميل" فقد وضع الفريق كميات متساوية من الثوم الخام في عبوات زجاجية قبل إضافة الزبادي بمحتوى مختلف من الدهون والبروتين والماء. واكتشفوا أن الزبادي فعال بنسبة 99% في تقليل مركبات الثوم الرئيسية المسببة للرائحة.



وكشف التحليل والذي نشرت نتائجه في مجلة "الجزيئات" أن الزبادي الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين كان أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

وقالت الدكتورة شيريل بارينغر، كبيرة معدي الدراسة: "إن تناول نسبة عالية من البروتين أمر مثير للغاية في الوقت الحالي. بشكل عام، يرغب الناس في تناول المزيد من البروتين. وقد تكون الفائدة الجانبية غير المقصودة عبارة عن تركيبة عالية البروتين يمكن الإعلان عنها كمزيل لرائحة الفم، بالإضافة إلى ادعاءاتها الغذائية".

واختبر الفريق أيضا تأثيرات الزبادي على "إزالة الروائح الكريهة" للثوم المقلي، لكنهم اكتشفوا في هذه العملية أن قلي الثوم قلل بشكل كبير من معظم مركباته المتطايرة المسببة للرائحة على أي حال.



وتعتقد بارينغر وفريقها أن دراستهم تضع أساسا جيدا لاستكشاف البروتينات المختلفة التي يمكن صياغتها قريبا لإنشاء منتج مثالي للقضاء على رائحة الفم الكريهة.

العربية