الكويت ترفع سعر بنزين ألترا 98 إلى 250 فلساً

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قررت وزارة المالية الكويتية رفع سعر ( بنزين ألترا 98) وهو نوع غير مدعوم من البنزين تستخدمه عادة السيارات الفارهة، بنسبة 19% ليصل إلى 250 فلساً لكل لتر، بدلاً من 210 فلسات.
وجاء في القرار، أن هذا الرفع الذي سيسري اعتباراً من 1تشرين الأول المقبل، ويأتي "ليتوافق مع ارتفاع الأسعار العالمية" للنفط، وان هذا الرفع سيؤثر على "شريحة محدودة" من المستهلكين.
وبيّن القرار أن باقي أنواع المحروقات ستظل على حالها دون تغيير.
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