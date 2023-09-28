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الكويت ترفع سعر بنزين ألترا 98 إلى 250 فلساً

9/28/2023 8:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت وزارة المالية الكويتية رفع سعر ( بنزين ألترا 98) وهو نوع غير مدعوم من البنزين تستخدمه عادة السيارات الفارهة، بنسبة 19% ليصل إلى 250 فلساً لكل لتر، بدلاً من 210 فلسات.


وجاء في القرار، أن هذا الرفع الذي سيسري اعتباراً من 1تشرين الأول المقبل، ويأتي "ليتوافق مع ارتفاع الأسعار العالمية" للنفط، وان هذا الرفع سيؤثر على "شريحة محدودة" من المستهلكين.
وبيّن القرار أن باقي أنواع المحروقات ستظل على حالها دون تغيير.


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