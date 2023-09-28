7 أسباب للغثيان والتقيؤ خلال الفترة المبكرة من الحمل

MENAFN - Khaberni) خبرني - يكون الغثيان والقيء أقل شيوعًا في الثلث الثالث من الحمل، وبالنسبة لمعظم النساء، عادة ما يهدأ الغثيان والقيء بحلول الأسبوع السادس عشر من الحمل. وبشكل عام، تعاني 20٪ فقط من النساء الحوامل من الغثيان والقيء طوال فترة الحمل.

الأسباب الدقيقة للغثيان والقيء أثناء الحمل غير معروفة، وقد لا يكون الغثيان والقيء العرضي في أواخر الحمل مدعاة للقلق، ولكنه قد يكون مزعجًا في كثير من الأحيان ويسبب التعب والضعف لدى النساء الحوامل. الغثيان أو القيء المفرط المستمر في الثلث الثالث أو الثلث الثالث من الحمل؛ وفقًا لموقع Healthline، فيما يلي الأسباب الشائعة للغثيان والقيء في الثلث الثالث من الحمل.

أسباب الغثيان في الثلث الثالث من الحمل في حين أن زيادة هرمونات الحمل هي أحد أسباب غثيان الصباح في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؛ فقد يكون من الصعب فهم سبب الغثيان في الأشهر الثلاثة الأخيرة. قد تكون الأسباب التالية هي الأسباب المحتملة للغثيان في الثلث الثالث من الحمل.

1. تغير الهرمونات ترتفع هرمونات الحمل وتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في الأشهر الثلاثة الأولى، وقد تزيد من الميل للغثيان خلال الثلث الثالث من الحمل؛ ما يطيل الوقت الذي يستغرقه الطعام لإفراغه، ويزيد من خطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي الذي يسبب زيادة وشدة الغثيان والقيء خلال فترة الحمل.

2. حرقة المعدة خلال الثلث الثالث من الحمل، من الشائع أن تعاني الحامل من

حرقة المعدة

أو الارتجاع الحمضي؛ إذ يمكن لنمو الجنين أن يضغط على المعدة، ويسبب انتقال المواد الغذائية وأحماض المعدة إلى المريء.

3. نمو الجنين نمو الجنين يضغط على الجهاز الهضمي، ويسبب شعور الحامل بعدم الراحة والإصابة بالغثيان وحرقة المعدة والقيء، وفي بعض الأحيان قد يسبب الضغط الناتج عن نمو الرحم، واضطرابات النوم، والإجهاد، والقلق بشأن المخاض، ورعاية المنزل والأطفال، وما إلى ذلك؛ في إصابة الحامل ببعض الأعراض المزعجة، بما في ذلك الغثيان والقيء.

4. النظام الغذائي للمرأة الحامل الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الحمضية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم شعور الحامل بالغثيان والقيء، كما يمكن أن تسبب فيتامينات ما قبل الولادة، وخاصة تلك التي تحتوي على

الحديد؛ الغثيان في الثلث الأخير من الحمل.

5. تسمم الحمل قد يرتبط الظهور المفاجئ للغثيان والقيء في منتصف أو أواخر فترة الحمل بارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل؛ لذلك يجب إبلاغ الطبيب، خاصة إذا كنت تلاحظين وجود تورم وألم في البطن، وبعض التغيرات البصرية أو الصداع مع الغثيان؛ لأن الفشل في السيطرة على تلك المشكلة قد تسبب السكتات الدماغية، وفشل الكبد والجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي إلى وفاة كل من الجنين والأم.

6. متلازمة هيلب تشير متلازمة «HELLP» إلى ارتفاع إنزيمات الكبد، ويمكن أن تكون علامة على وجود مشكلات في الكبد وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

كما أن إصابة المرأة الحامل بالكبد الدهني

الحاد يمكن أن يسبب الغثيان والقيء في وقت متأخر من الثلث الثالث من الحمل؛ حيث يُعَد الكبد الدهني الحاد في أثناء الحمل مشكلة نادرة، ولكنها خطيرة والسبب الدقيق لها غير معروف.

7. المخاض قد يكون الغثيان في الأشهر الثلاثة الأخيرة علامة على دخول المرأة في المخاض، وعادةً ما يحدث هذا في وقت قريب جداً من الموعد المتوقع للولادة، ويصاحبه ضغط في الحوض وانقباضات في المعدة وألم في الظهر، وأحياناً إسهال وتشنج.

طرق الوقاية والعلاج من الغثيان في الثلث الثالث من الحمل الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة. تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك الشاي والقهوة؛ لأنها تزيد من تفاقم الأعراض. تناول وجبات صغيرة ومتكررة طوال اليوم. تناول الكثير من السوائل لتجنب

الجفاف

والغثيان المصاحب له. ممارسة التمارين الخفيفة بعد استشارة الطبيب الخاص بك. تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الوجبات، وتناول العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد النوم. الأطعمة السكرية والحارة والدهنية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الغثيان.

علامات تحتاجين إلى رؤية الطبيب عند ظهورها على الرغم من أن الغثيان والقيء في أثناء الحمل لا يكونان دائماً علامة على وجود مشكلة؛ فإنه يجب عليك مراجعة طبيبك في الحالات التالية:

عدم القدرة على الاحتفاظ بأي طعام أو سوائل فقدان الشهية فقدان الوزن المفاجئ انخفاض في حركة الجنين ضعف شديد دوخة عدة نوبات من القيء على مدار اليوم