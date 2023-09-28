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أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثالثة.. وتهبط دون 1900 دولار

9/28/2023 8:00:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية في ظل استمرار مكاسب مؤشر الدولار إثر تنامي توقعات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس“نيل كاشكاري”، خلال مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي”، إنه غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بما يكفي لكبح التضخم.

وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى جمعية مصرفيي الرهن العقاري:“ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا مع زيادة عوائد سندات الخزانة في أواخر الأسبوع الماضي، حيث زاد سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7.41%، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2000”.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.5% أو ما يعادل 28.9 دولار لتصل إلى 1890.9 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 24 فبراير الماضي.

في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.5% عند 106.78 نقطة في الساعة 08:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022


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