أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثالثة.. وتهبط دون 1900 دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية في ظل استمرار مكاسب مؤشر الدولار إثر تنامي توقعات التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس“نيل كاشكاري”، خلال مقابلة مع شبكة“سي إن بي سي”، إنه غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بما يكفي لكبح التضخم.
وقال“جويل كان” نائب كبير الاقتصاديين لدى جمعية مصرفيي الرهن العقاري:“ارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا مع زيادة عوائد سندات الخزانة في أواخر الأسبوع الماضي، حيث زاد سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7.41%، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2000”.
وتترقب الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف المزيد عن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.5% أو ما يعادل 28.9 دولار لتصل إلى 1890.9 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 24 فبراير الماضي.
في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.5% عند 106.78 نقطة في الساعة 08:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022
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