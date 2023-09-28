رينو تنهي اتفاقية الشراء المشتركة مع نيسان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“رينو” الفرنسية أنها ستنهي اتفاقية الشراء المشتركة مع اليابانية“نيسان” بهدف الحصول على هيكل أكثر مرونة يمكنه اتخاذ القرارات بسرعة أكبر.
وقالت صانعة السيارات الفرنسية، إن هذه الخطوة تهدف إلى التكيف بشكل أفضل مع الأسواق بسبب الاختلافات في اللوائح، مضيفة أنها أطلعت الموظفين على كيفية تغيير الأدوار المرتبطة سابقًا بالتحالف.
ووفق بيان الثلاثاء نقلته“بلومبرج”، أوضحت“رينو” أن تنظيم المشتريات في التحالف سوف يتطور إلى فرق متميزة تركز على مشاريع محددة.
ولإصلاح التحالف، عمل دي“لوكا دي ميو” الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية مع نظيره في“نيسان” لتحديد سلسلة من المشاريع المشتركة التي يمكن أن تعيد إحياء العلاقة، خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والهند.
ووضعت“رينو” و”نيسان” اللمسات الأخيرة في نهاية يوليو على شروط التحالف المعاد هيكلته بعد أشهر من المفاوضات، وسط مخاوف“نيسان” بشأن حماية ملكيتها الفكرية في عمليات التعاون المستقبلية.
أرقام
MENAFN28092023000202011048ID1107158248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.