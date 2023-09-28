رينو تنهي اتفاقية الشراء المشتركة مع نيسان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“رينو” الفرنسية أنها ستنهي اتفاقية الشراء المشتركة مع اليابانية“نيسان” بهدف الحصول على هيكل أكثر مرونة يمكنه اتخاذ القرارات بسرعة أكبر.

وقالت صانعة السيارات الفرنسية، إن هذه الخطوة تهدف إلى التكيف بشكل أفضل مع الأسواق بسبب الاختلافات في اللوائح، مضيفة أنها أطلعت الموظفين على كيفية تغيير الأدوار المرتبطة سابقًا بالتحالف.

ووفق بيان الثلاثاء نقلته“بلومبرج”، أوضحت“رينو” أن تنظيم المشتريات في التحالف سوف يتطور إلى فرق متميزة تركز على مشاريع محددة.

ولإصلاح التحالف، عمل دي“لوكا دي ميو” الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية مع نظيره في“نيسان” لتحديد سلسلة من المشاريع المشتركة التي يمكن أن تعيد إحياء العلاقة، خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والهند.

ووضعت“رينو” و”نيسان” اللمسات الأخيرة في نهاية يوليو على شروط التحالف المعاد هيكلته بعد أشهر من المفاوضات، وسط مخاوف“نيسان” بشأن حماية ملكيتها الفكرية في عمليات التعاون المستقبلية.





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