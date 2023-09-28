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مسح: أغلب المستثمرين الأمريكيين يتوقعون تراجع الأسهم وركود الاقتصاد

9/28/2023 8:00:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يعتقد أغلب المستثمرين الأمريكيين أن سوق الأسهم سيتراجع أكثر مع تزايد خطر الركود، وفقًا لمسح حديث أجرته شبكة“سي إن بي سي” ونشرت نتائجه الأربعاء.

ويعتقد أكثر من 60% من المشاركين في المسح أن المكاسب التي حققها سوق الأسهم هذا العام، كانت مجرد ارتداد عن السوق الهابط الذي بدأ في وقت سابق، وهذا ينذر بمزيد من الضعف، فيما يرى 39% منهم أن السوق يتجه نحو مسار صاعد جديد بالفعل.

وحول احتمال حدوث ركود، قال 41% إنهم يتوقعون حدوثه في منتصف عام 2024، فيما يعتقد 23% أنه سيقع في وقت لاحق من 12 شهرًا من الآن، واستبعد 14% هذه الاحتمالية تمامًا.

وشمل الاستطلاع آراء 300 من كبار مسؤولي الاستثمار واستراتيجيي الأسهم ومديري المحافظ، هذا الأسبوع، وركز على توقعاتهم لبقية العام الجاري.

وانخفض مؤشر“إس آند بي 500” بأكثر من 5% هذا الشهر، مما قلص مكاسبه لعام 2023 إلى 11%، حيث واجه السوق تلميحات تشديد السياسة النقدية وضغوط ارتفاع أسعار النفط.


أرقام

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