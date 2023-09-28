مسح: أغلب المستثمرين الأمريكيين يتوقعون تراجع الأسهم وركود الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتقد أغلب المستثمرين الأمريكيين أن سوق الأسهم سيتراجع أكثر مع تزايد خطر الركود، وفقًا لمسح حديث أجرته شبكة“سي إن بي سي” ونشرت نتائجه الأربعاء.
ويعتقد أكثر من 60% من المشاركين في المسح أن المكاسب التي حققها سوق الأسهم هذا العام، كانت مجرد ارتداد عن السوق الهابط الذي بدأ في وقت سابق، وهذا ينذر بمزيد من الضعف، فيما يرى 39% منهم أن السوق يتجه نحو مسار صاعد جديد بالفعل.
وحول احتمال حدوث ركود، قال 41% إنهم يتوقعون حدوثه في منتصف عام 2024، فيما يعتقد 23% أنه سيقع في وقت لاحق من 12 شهرًا من الآن، واستبعد 14% هذه الاحتمالية تمامًا.
وشمل الاستطلاع آراء 300 من كبار مسؤولي الاستثمار واستراتيجيي الأسهم ومديري المحافظ، هذا الأسبوع، وركز على توقعاتهم لبقية العام الجاري.
وانخفض مؤشر“إس آند بي 500” بأكثر من 5% هذا الشهر، مما قلص مكاسبه لعام 2023 إلى 11%، حيث واجه السوق تلميحات تشديد السياسة النقدية وضغوط ارتفاع أسعار النفط.
أرقام
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