النفط يغلق على ارتفاع بدعم من تراجع المخزون الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط عند اغلاق تعاملات الأربعاء، مع تقييم تراجع المخزونات الأمريكية.

وتلقت الأسعار دعمًا من بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت المخزونات في“كوشينج” إلى ما دون 22 مليون برميل، بالقرب من الحد الأدنى التشغيلي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.1% بما يعادل 1.93 دولار عند 94.36 دولار للبرميل.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.65% أو 3.29 دولار، ليسجل 93.68 دولار للبرميل.





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