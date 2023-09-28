النفط يغلق على ارتفاع بدعم من تراجع المخزون الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط عند اغلاق تعاملات الأربعاء، مع تقييم تراجع المخزونات الأمريكية.
وتلقت الأسعار دعمًا من بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت المخزونات في“كوشينج” إلى ما دون 22 مليون برميل، بالقرب من الحد الأدنى التشغيلي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.1% بما يعادل 1.93 دولار عند 94.36 دولار للبرميل.
كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.65% أو 3.29 دولار، ليسجل 93.68 دولار للبرميل.
أ ش أ
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