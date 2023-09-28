أفريكسم بنك يقدم تمويلا لزيادة إنتاج الكونغو من النفط 30% بقيمة 300 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسم بنك” اليوم الأربعاء اتفاقية لتقديم تسهيلات بقيمة 300 مليون دولار؛ لشركة Trident OGX الكونغولية في صفقة من المتوقع أن تزيد إنتاج جمهورية الكونغو من النفط الخام بنسبة تقدر بـ 30 في المائة.
ووقع عن البنك إبراهيم باجاراما، الرئيس التنفيذي للعمليات الإقليمية. وسيمكن تسهيل الإقراض بقيمة 300 مليون دولار شركة Trident OGX الكونغو من تنفيذ برنامج الإنفاق الرأسمالي لزيادة إنتاج النفط الخام من حقول النفط منجو كوندجي بيندي.
أ ش أ
MENAFN28092023000202011048ID1107158245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.