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أفريكسم بنك يقدم تمويلا لزيادة إنتاج الكونغو من النفط 30% بقيمة 300 مليون دولار

9/28/2023 8:00:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد“أفريكسم بنك” اليوم الأربعاء اتفاقية لتقديم تسهيلات بقيمة 300 مليون دولار؛ لشركة Trident OGX الكونغولية في صفقة من المتوقع أن تزيد إنتاج جمهورية الكونغو من النفط الخام بنسبة تقدر بـ 30 في المائة.

ووقع عن البنك إبراهيم باجاراما، الرئيس التنفيذي للعمليات الإقليمية. وسيمكن تسهيل الإقراض بقيمة 300 مليون دولار شركة Trident OGX الكونغو من تنفيذ برنامج الإنفاق الرأسمالي لزيادة إنتاج النفط الخام من حقول النفط منجو كوندجي بيندي.


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