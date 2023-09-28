أسوان: نحرص على التوسع في المنشآت الفندقية وجذب الفرص الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محافظ أسوان أشرف عطية حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المنشآت الفندقية؛ للوصول بالطاقة الفندقية لمتطلبات الحالية والقادمة، مع تطوير الفنادق التاريخية منها، وقال“نعمل دائماً لجذب الفرص الاستثمارية في المجال السياحي، خاصة في مدينتي أسوان وأبو سمبل السياحية”.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة العليا للسياحة بالمحافظة والذى ينعقد على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بالإضافة إلى مسئولي الكيانات السياحية ورؤساء المراكز والمدن.
ووجه المحافظ – خلال الاجتماع – بأهمية التدخل المباشر للجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والارتقاء بصناعة السياحة باعتبارها من القطاعات الحيوية والمهمة، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة ، وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل براند عالمي.
وأوضح أن استراتيجية المحافظة للسياحة المستدامة ترتكز على تحقيق إستدامة النشاط السياحي والأثري وزيادة فاعلية أثارهما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك بتعظيم العائد منهما من خلال تهيئة البيئة المؤسسية المتواكبة والداعمة ، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وتطوير البنيه التحتية .
وأشار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهوية البصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية أسبوع الصعيد عام 2021، ويجرى العمل في المرحلة الثانية بباقى المدن السياحية ، مع الرقابة الدائمة والمستمرة على كافة المنشآت السياحية وعمل شمندورات فوسفورية لتأمين المجرى الملاحي للبواخر السياحية بالنيل، وعقد دورات تنمية بشرية وبناء القدرات للعاملين بالسياحة بدءاً من سائقى الحنطور، وانتهاء بالمرشد السياحي.
أ ش أ
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