أسوان: نحرص على التوسع في المنشآت الفندقية وجذب الفرص الاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد محافظ أسوان أشرف عطية حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المنشآت الفندقية؛ للوصول بالطاقة الفندقية لمتطلبات الحالية والقادمة، مع تطوير الفنادق التاريخية منها، وقال“نعمل دائماً لجذب الفرص الاستثمارية في المجال السياحي، خاصة في مدينتي أسوان وأبو سمبل السياحية”.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة العليا للسياحة بالمحافظة والذى ينعقد على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بالإضافة إلى مسئولي الكيانات السياحية ورؤساء المراكز والمدن.

ووجه المحافظ – خلال الاجتماع – بأهمية التدخل المباشر للجهات المعنية للعمل على تذليل المعوقات للنهوض والارتقاء بصناعة السياحة باعتبارها من القطاعات الحيوية والمهمة، مع وضع رؤية متكاملة لتقديم أفضل الخدمات للسائح لتكون بأعلى جودة ، وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وخاصة في ظل ما تتمتع به أسوان من مقومات جعلها تمثل براند عالمي.

وأوضح أن استراتيجية المحافظة للسياحة المستدامة ترتكز على تحقيق إستدامة النشاط السياحي والأثري وزيادة فاعلية أثارهما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك بتعظيم العائد منهما من خلال تهيئة البيئة المؤسسية المتواكبة والداعمة ، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وتطوير البنيه التحتية .

وأشار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهوية البصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية أسبوع الصعيد عام 2021، ويجرى العمل في المرحلة الثانية بباقى المدن السياحية ، مع الرقابة الدائمة والمستمرة على كافة المنشآت السياحية وعمل شمندورات فوسفورية لتأمين المجرى الملاحي للبواخر السياحية بالنيل، وعقد دورات تنمية بشرية وبناء القدرات للعاملين بالسياحة بدءاً من سائقى الحنطور، وانتهاء بالمرشد السياحي.





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