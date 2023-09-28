بنك إنجلترا يرجئ تنفيذ إصلاحات بازل حتى منتصف 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أرجأ بنك إنجلترا تنفيذ إصلاحات“بازل 3.1” المصرفية العالمية في المملكة المتحدة لمدة 6 أشهر، مرجعًا السبب إلى رغبته في دعم الشركات في عمليات التخطيط الخاصة بها.
وقال البنك المركزي في بيان الأربعاء، إن تاريخ بدء التنفيذ سيكون الأول من يوليو عام 2025، مع تقليص الفترة الانتقالية إلى أربع سنوات ونصف السنة لضمان التنفيذ الكامل بحلول الأول من يناير 2030.
وأضاف بنك إنجلترا أنه يخطط لنشر السياسات شبه النهائية بشأن مخاطر السوق، ومخاطر تعديل تقييم الائتمان، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل، والمخاطر التشغيلية، في الربع الرابع من عام 2023.
كما سينشر العناصر المتبقية من ورقة التشاور بشأن مخاطر الائتمان، والحد الأدنى للإنتاج، ومتطلبات الإبلاغ والإفصاح، في الربع الثاني من عام 2024.
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