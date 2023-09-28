بنك إنجلترا يرجئ تنفيذ إصلاحات بازل حتى منتصف 2025

MENAFN - Al-Borsa News) أرجأ بنك إنجلترا تنفيذ إصلاحات“بازل 3.1” المصرفية العالمية في المملكة المتحدة لمدة 6 أشهر، مرجعًا السبب إلى رغبته في دعم الشركات في عمليات التخطيط الخاصة بها.

وقال البنك المركزي في بيان الأربعاء، إن تاريخ بدء التنفيذ سيكون الأول من يوليو عام 2025، مع تقليص الفترة الانتقالية إلى أربع سنوات ونصف السنة لضمان التنفيذ الكامل بحلول الأول من يناير 2030.

وأضاف بنك إنجلترا أنه يخطط لنشر السياسات شبه النهائية بشأن مخاطر السوق، ومخاطر تعديل تقييم الائتمان، ومخاطر ائتمان الطرف المقابل، والمخاطر التشغيلية، في الربع الرابع من عام 2023.

كما سينشر العناصر المتبقية من ورقة التشاور بشأن مخاطر الائتمان، والحد الأدنى للإنتاج، ومتطلبات الإبلاغ والإفصاح، في الربع الثاني من عام 2024.





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