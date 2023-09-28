ارتفاع أغلب الأسهم الأمريكية وداو جونز يستقر بعد أسوأ أداء يومي منذ مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، بعدما شهدت أسوأ أداء يومي لها منذ مارس، وذلك بفضل تراجع عائدات السندات التي لامست أعلى مستوياتها منذ سنوات مؤخرًا.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 33629 نقطة، في تمام الساعة 04:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4284 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.45% إلى 13121 نقطة.
وخلال تعاملات اليوم، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ عام 2007 خلال جلسة الثلاثاء.
وكشفت البيانات الصادرة اليوم، عن نمو طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.2% أو ما يعادل نصف مليار دولار إلى 284.7 مليار دولار في أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 5.6% في قراءة يوليو المعدلة، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5%.
وأنهى مؤشر“إس آند بي 500” تعاملات الثلاثاء أدنى مستوى 4300 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو، وسجل“داو جونز” أكبر انخفاض يومي منذ مارس وتراجع أدنى متوسط المستوى المتحرك لمائتي يوم لأول مرة منذ مايو.
أرقام
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