ارتفاع أغلب الأسهم الأمريكية وداو جونز يستقر بعد أسوأ أداء يومي منذ مارس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، بعدما شهدت أسوأ أداء يومي لها منذ مارس، وذلك بفضل تراجع عائدات السندات التي لامست أعلى مستوياتها منذ سنوات مؤخرًا.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 33629 نقطة، في تمام الساعة 04:39 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4284 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.45% إلى 13121 نقطة.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ عام 2007 خلال جلسة الثلاثاء.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم، عن نمو طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.2% أو ما يعادل نصف مليار دولار إلى 284.7 مليار دولار في أغسطس، بعد انخفاض بنسبة 5.6% في قراءة يوليو المعدلة، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5%.

وأنهى مؤشر“إس آند بي 500” تعاملات الثلاثاء أدنى مستوى 4300 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو، وسجل“داو جونز” أكبر انخفاض يومي منذ مارس وتراجع أدنى متوسط المستوى المتحرك لمائتي يوم لأول مرة منذ مايو.





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