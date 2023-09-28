السعودية والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في القطاع الصناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف مع وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله عادل فخرو، مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتعزيز أوجه التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص الطموحة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات بين جهات القطاع الخاص في كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات غير النفطية.
وأكد الخريف خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مجددًا حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات مع مملكة البحرين، بما في ذلك التكامل الصناعي والاقتصادي.
يذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى مملكة البحرين خلال عام 2022 بلغت 7 مليارات ريال، في حين بلغت الواردات 9.8 مليارات ريال خلال العام نفسه، وأسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل 13 مشروعًا صناعيًا بقيمة 1,5 مليار ريال.
أ ش أ
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