السعودية والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في القطاع الصناعي

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف مع وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله عادل فخرو، مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتعزيز أوجه التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص الطموحة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات بين جهات القطاع الخاص في كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات غير النفطية.

وأكد الخريف خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مجددًا حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات مع مملكة البحرين، بما في ذلك التكامل الصناعي والاقتصادي.

يذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى مملكة البحرين خلال عام 2022 بلغت 7 مليارات ريال، في حين بلغت الواردات 9.8 مليارات ريال خلال العام نفسه، وأسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل 13 مشروعًا صناعيًا بقيمة 1,5 مليار ريال.





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